Criscito salta Genoa-Inter? Nuovo stop per infortunio, forse lungo

Genoa-Inter si giocherà venerdì prossimo (ore 21) e difficilmente vedrà in campo nei liguri Criscito. La TV locale Telenord annuncia come il capitano rossoblù si è di nuovo infortunato.

NUOVO STOP – Domenico Criscito non gioca dal 21 dicembre, contro l’Atalanta, ma domenica scorsa era tornato in panchina nella sfida pareggiata 1-1 con la Salernitana. Il Genoa sperava di riaverlo in campo o domenica a Venezia o venerdì prossimo con l’Inter, ma così non sarà. Telenord annuncia che, quando ormai Criscito sembrava prossimo al rientro, ha riportato una nuova lesione muscolare. Il capitano del Grifone si è sottoposto a una risonanza e attende di conoscere l’esito e i tempi di recupero. C’è il rischio, addirittura, che la sua stagione possa essere finita anzitempo. In tal caso per Criscito si concluderebbe anche l’esperienza al Genoa, visto che è in scadenza di contratto e dovrebbe andare a Toronto con Lorenzo Insigne.