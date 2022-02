Fiorentina-Udinese come Bologna-Inter: il Giudice Sportivo si esprime

Fiorentina-Udinese è una delle quattro partite che non si sono giocate il 6 gennaio, nella ventesima giornata di Serie A, assieme ad Atalanta-Torino, Bologna-Inter e Salernitana-Venezia. Il Giudice Sportivo, come per gli altri casi, dice no al 3-0 a tavolino.

SI GIOCA – Fiorentina-Udinese, così come Bologna-Inter e le altre gare di Serie A saltate per i contagi, dovrà essere recuperata. L’ha deciso il Giudice Sportivo, che “in scioglimento della riserva di cui al comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di non applicare alla società Udinese Calcio le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”. In sostanza, accolto il ricorso dei friulani, che hanno dimostrato come a seguito di undici positivi totali, ben sessantotto persone erano oggetto del provvedimenti dell’ASU del Friuli Centrale, che bloccava le attività a trentadue calciatori e trentasei componenti dello staff. Per questo motivo la partita dovrà essere recuperata senza 3-0 a tavolino né punto di penalizzazione.