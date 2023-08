Criscitiello: «Samardzic? Spiegazione sull’Inter. Per me da Terza Categoria»

Samardzic non andrà all’Inter, dopo che ieri si è definitivamente arenata una trattativa che appariva già chiusa. Criscitiello puntualizza una sua affermazione data subito dopo la fine della trattativa: ecco cosa ha detto a Sportitalia Mercato.

PARTE SECONDA – Ieri Michele Criscitiello si è espresso duramente sul fallimento dell’operazione Lazar Samardzic. Il giornalista ora precisa: «Volevo chiarire solo una cosa. Forse mi sono espresso male, se l’ho fatto chiedo scusa, quando ho detto che la società Inter sulla vicenda Samardzic per quanto riguarda le visite mediche e le foto ha fatto una cosa che non succede neanche in Terza Categoria. Non volevo offendere nessuno, né l’Inter né i dirigenti. Mi sono forse espresso male, posso anche chiedere scusa ai tifosi dell’Inter. Ma, quando fai le visite mediche, se non tesseri un giocatore perché la trattativa salta non si vede neanche in Terza Categoria. Credo sia doveroso chiarire questo particolare, perché da parte mia se c’è da criticare una società lo faccio. Ma c’è grande rispetto con l’Inter, che abbiamo sempre trattato coi guanti bianchi. Sulla vicenda Samardzic l’entourage ha fatto un disastro, il padre ha fatto tutto il contrario di quello che bisognava fare. Dall’altra parte, probabilmente, anche l’Inter poteva fare qualcosina in più. Mi è stato spiegato che l’Inter ha fatto tutto e di più, alla fine le trattative non si chiudono ed è un peccato. Samardzic fuori dal campo con la sua famiglia ha fatto tanti errori, ma sicuramente è un grandissimo giocatore».