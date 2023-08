Inter, per la caccia al Napoli serve altro dal mercato – CdS

L’Inter sta vivendo un’estate sulle montagne russe. Calciatori che vanno e vengono nel giro di pochi giorni, c’è stata una vera e propria rivoluzione. Il livello della squadra di Simone Inzaghi descritto dal Corriere dello Sport.

LIVELLO – Un mercato evidentemente influenzato in negativo dal caso Romelu Lukaku. La sua mossa ha generato solo problemi e creato grattacapi impossibili da risolvere per la dirigenza. Nel mese di luglio sono arrivati Davide Frattesi e sembrava una trattativa fatta quella per Lazar Samardzic, che avrebbe alzato il livello del centrocampo senza Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. Il serbo ha salutato Appiano Gentile ancor prima di arrivarci, Lukaku è stato sostituito da Marko Arnautovic che ha giocato 16 partite nelle coppe europee in 20 anni di carriera. Serve sicuramente altro per puntare allo Scudetto e alle rivali come il Napoli.

fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi