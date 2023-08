Arnautovic, ritorno dopo 14 anni con aspettative diverse – CdS

Marko Arnautovic è stato ieri ufficializzato dall’Inter sui propri canali social. Il calciatore si è già allenato con i compagni, ecco quale sarà il suo ruolo nella squadra di Simone Inzaghi.

RUOLO – Romelu Lukaku saltato per aver trattato con la Juventus, Gianluca Scamacca per aver scelto l’Atalanta, Alvaro Morata per la clausola rescissoria da 21 milioni di euro. Lo spagnolo era il preferito di Simone Inzaghi per la sua capacità di giocare spalle alla porta e far salire la squadra. Queste caratteristiche il piacentino le avrà da Marko Arnautovic, attaccante preso dal Bologna dopo due stagioni di ottimo livello. L’austriaco vuole sfruttare la sua seconda ed ultima grande occasione in carriera, è tornato in nerazzurro dopo 14 anni e non per fare la panchina come fatto nel 2010. Il giocatore è stato l’ancòra di salvezza della dirigenza, che spesso ha lasciato andare obiettivi troppo costosi come Folarin Balogun o Mehdi Taremi. Una soluzione sul mercato più facile da raggiungere, sperando che la tenuta fisica rimanga quella giusta.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno