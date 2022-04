Costacurta: «Correa? Inter più pericolosa con lui! Lautaro Martinez…»

Alessandro “Billy” Costacurta, ospite degli studi di Sky Sport, ha parlato di Spezia-Inter a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida del “Picco”.

IMPREVEDIBILITA’ – Costacurta commenta le scelte di Inzaghi in vista di Spezia-Inter. L’allenatore nerazzurro opta per il tandem Correa-Dzeko con Lautaro Martinez dalla panchina: «Correa? 100% di vittorie quando è partito titolare, e questo nel calcio conta. Come abbiamo visto nell’ultima partita mi sembra che dia imprevedibilità maggiore rispetto a Lautaro Martinez e lì davanti sono più pericolosi. Ci sono periodi in cui bisogna fare delle scelte su chi è più in forma. Scudetto? Secondo me ci saranno alti e bassi fino alla fine».