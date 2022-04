Marcolin: «Inter, serve concentrazione con lo Spezia. Giocherà con libertà»

Dario Marcolin ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Spezia-Inter. Secondo l’opinionista, i nerazzurri non dovranno sottovalutare la squadra di Thiago Motta

NON SOTTOVALUTARE − Le parole di Marcolin sul match del Picco: «L’Inter deve essere molto concentrata, deve giocare in modo aggressivo e verticale. Però non deve sottovalutare lo Spezia visti anche i risultati di Milan e Napoli contro Bologna, Fiorentina e Torino. Lo Spezia ha gli stessi punti dell’anno scorso, inoltre è sgombro di testa e questo può essere un vantaggio per affrontare l’Inter».