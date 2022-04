Condò: «Inter, Barella tra i migliori! Lautaro Martinez? Due chiavi di lettura»

L’Inter scende in campo tra pochissimo contro lo Spezia di Thiago Motta. Secondo Paolo Condò – ospite negli studi di Sky Calcio Show -, per la squadra nerazzurra essere tornata al ciclo di lavoro settimanale è un aspetto a favore

SOLO UN IMPEGNO – L’Inter non ha più impegni infrasettimanali, a parte la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan in programma martedì alle 21.00. Secondo Paolo Condò è questo l’aspetto che ha rigenerato Nicolò Barella su tutti: «Per un giocatore come Barella, che a un certo punto era sembrato a tutti un po’ stanco, il fatto di essere tornato al ciclo di lavoro settimanale, che non c’è più la partita infrasettimanale, penso conti tanto. Nelle ultime due partite ha fatto bene, con il Verona è stato tra i migliori in campo».

REPARTI – Condò prosegue parlando delle tre candidate scudetto: «Mantengo il pronostico sull’Inter leggermente superiore a Milan e Napoli che sono più o meno alla pari. Poi bisogna fare le differenze tra i reparti: l’attacco del Napoli non ce l’ha nessuno, io trovo che Mertens sia il dodicesimo giocatore più forte. Nessuna può buttare dentro un giocatore così. Dall’altra parte la difesa dell’Inter, quella titolare, è di livello europeo e il Milan direi che forse era quella più coerente, adesso ha un buco in attacco abbastanza evidente. Per esempio la chiave di lettura sull’esclusione di Lautaro Martinez qual è? Dzeko e Correa giocano bene insieme e li confermo oppure Lautaro me lo tengo pronto per la Coppa Italia?».