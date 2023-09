Cosmi: «Inzaghi oggi OK ma non dimentichiamo! Se l’Inter avesse 4 punti in meno…»

Cosmi difende gli allenatori di Serie A messi in discussione dopo l’avvio stagionale a forti tinte nerazzurre. Il tecnico perugino, ospite di “Serie Allnews” in collegamento su Radio TV Serie A con RDS, prende l’esempio di Inzaghi all’Inter per commentare l’attuale situazione Napoli

ALLENATORI IN DISCUSSIONE – L’esonero non è sempre una soluzione per Serse Cosmi, che dice la sua sulla Serie A dopo cinque giornate: «Se l’Inter avesse quattro punti in meno, si direbbe che la situazione sarebbe facilmente rimediabile. La sensazione è che l’Inter stia un po’ destabilizzando tutto. Milan compreso, che purtroppo ha perso una sola partita ma l’ha persa (contro l’Inter, ndr). Sembra tutti abbiano tanti problemi ma l’isteria non aiuta. Il Napoli ha tutto per poter recuperare, ma se mandano via Rudi Garcia chi prendono? Oggi Simone Inzaghi non è in discussione, oggi però. Non faccio il gufo ma ricordiamoci la storia di Inzaghi prima del finale della passata stagione. Nel calcio tutti fanno finta di dimenticare. Inzaghi adesso è considerato, in assoluto, infallibile e imbattibile come allenatore. Giustamente, tra il finale della passata stagione – compresa la Finale di Champions League persa, ma non meritava di perdere sul campo – e l’inizio di questa stagione. Inzaghi non veniva solo criticato ma si parlava solamente da chi doveva essere sostituito. Per questo dobbiamo far lavoare Garcia e non solo lui…». Questo il pensiero di Cosmi, che rispecchia un po’ anche quello di Demetrio Albertini sulla Serie A “destabilizzata” dall’Inter.

Cosmi promuove l’attacco dell’Inter di Inzaghi

EMERGENZA IN ATTACCO – Cosmi si sofferma sul problema dell’Inter in attacco: «Dire “solo tre attaccanti”, considerando il valore dei tre, è un poco riduttivo (ride, ndr). Marko Arnautovic è una perdita importante per un lungo periodo, che in alcuni momenti si farà sentire. A me piace, perché ha personalità e non ha paura di cercare di risolvere situazioni complicate. Questi calciatori alla fine determinano qualcosa. Arnautovic poteva dare all’Inter quei punti sporchi che, in alcune circostanze, facevi fatica a ottenere. Parliamo comunque di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Alexis Sanchez che, se sta bene fisicamente, non è inferiore a nessuno. In emergenza assoluta sia Davy Klaassen sia Henrikh Mkhitaryan possono interpretare il ruolo da seconda punta ma con caratteristiche differenti, ovviamente. Tutti vogliono Davide Frattesi in campo e quindi la soluzione che vogliono tutti è avanzare Mkhitaryan (ride, ndr)». Così Cosmi sull’attacco nerazzurro dopo l’infortunio di Arnautovic, che sta creando parecchio dibattito e anche polemiche in queste ore.