Albertini: «Tante hanno problemi ma una no: l’Inter! Anche il Milan…»

Albertini si unisce al coro di chi considera l’Inter eccezione in una Serie A iniziata con tanti problemi. L’ex centrocampista del Milan e attuale Presidente del Settore Tecnico della FIGC, intervenuto in collegamento con “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, parla anche della lenta ripresa rossonera dopo il Derby di Milano perso nettamente per 5-1

ECCEZIONE NERAZZURRA – Una vittoria per il morale dopo una brutta sconfitta. La pensa così Demetrio Albertini per quanto riguarda la Milano che insegue in classifica nell’attuale Serie A: «Dobbiamo avere una visione più ampia. Nelle prime partite in campionato abbiamo una certezza. Ovvero, che tante squadre hanno problemi. Anche il Milan li ha. Mentre solo una no. L’Inter sta segnando il suo territorio e il suo cammino. Il Milan aveva bisogna dei tre punti contro l’Hellas Verona perché veniva da due partite, soprattutto il Derby di Milano ma anche contro il Newcastle in Champions League, nella quale meritava di più. E oggettivamente si è stanchi. A settembre è difficile per tutti. I tre punti sono per il morale». Queste le dichiarazioni di Albertini sul campionato italiano e nello specifico sulle due milanesi, distanziate di tre punti in classifica a causa del derby.