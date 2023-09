Inter-Sassuolo, Dumfries torna dal 1′? Fascia destra da consolidare

Domani si gioca Inter-Sassuolo (ore 20.45), sesta giornata della Serie A 2023/24. Denzel Dumfries scalpita per una maglia da titolare, dopo il riposo di Empoli. Inzaghi dovrà costruire la fascia destra con grande attenzione.

NON SOTTOVALUTARE – Inter-Sassuolo di domani arriva dopo la vittoria esterna di Empoli, la quinta consecutiva in questa Serie A 2023/24. Simone Inzaghi e i suoi uomini non hanno affatto intenzione di smettere, e in tal senso il Sassuolo di Alessio Dionisi è uno degli avversari più fastidiosi possibili. E questo a prescindere dal 4-2 appena rifilato alla Juventus. Quella coi neroverdi è una sfida ostica, che l’Inter dovrà preparare al meglio per continuare il suo percorso in campionato. E, tra le scelte in capo a Inzaghi, c’è anche la composizione della catena di destra.

OPZIONI SUL BANCO – Benjamin Pavard ha due sole presenze con l’Inter, ma è già una certezza nella retroguardia (prova impeccabile anche a Empoli). Viene pertanto difficile pensare che possa tornare in panchina. Scelta che sembrerebbe controproducente poi sul piano del suo inserimento nerazzurro. Più aperte sono invece le opzioni per la posizione davanti a lui: in Inter-Sassuolo meglio mettere Denzel Dumfries o Matteo Darmian dal 1′, come esterno di destra? E qui sarà proprio l’avversario di giornata a guidare le scelte di Simone Inzaghi. Che può contare su due ottimi profili, ma dall’impatto leggermente diverso.

QUESTIONI DI APPROCCI – Il Sassuolo è una squadra che – grazie al suo 4-2-3-1 – pratica molto calcio sulle corsie esterne. Basti vedere che, contro la Juventus, hanno segnato sia Domenico Berardi sia Armand Laurienté, ali nel tridente offensivo. Servirà pertanto una gara perfetta dell’Inter, dal punto di vista dell’applicazione difensiva. In tal senso, Darmian offre maggiori garanzie in fase di contenimento, venendo tuttavia meno nella proiezione offensiva. Dumfries può invece rappresentare una spina nel fianco avanzata, costringendo gli avversari a non tentare assalti da quel lato. Considerando poi il riposo di Empoli (nessun minuto in campo), l’olandese si candida seriamente a riprendere il suo posto sulla fascia destra.