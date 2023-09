VIDEO – Sassuolo-Juventus 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Juventus, anticipo della quinta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



LA FIGURACCIA – Sassuolo-Juventus 4-2 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. Prima sconfitta stagionale per la Juventus, che perde l’imbattibilità soprattutto per orrori propri. A cominciare da Wojciech Szczesny, imbarazzante al 12′ quando smanaccia dentro la sua porta un tiro a effetto di Armand Laurienté. La palla prende una traiettoria strana, ma il portiere polacco è molto colpevole e goffo. Un autogol vale il pareggio, sbaglia anche il Sassuolo con Matias Vina che infila la sua porta su cross di Federico Chiesa per anticipare Weston McKennie. I neroverdi tornano avanti al 41′, con bel servizio di Matheus Henrique per il gran sinistro dai venti metri di Domenico Berardi. Qui Szczesny, che poco prima aveva negato il 2-1 di testa a Ruan Tressoldi, non può fare nulla. Dusan Vlahovic ha la palla del pareggio al 65′, la calcia male a lato col sinistro e poco dopo esce. Ci pensa Chiesa al 78′ a pareggiare, destro in caduta leggermente deviato su sponda in area. Ma quattro minuti dopo altro disastro di Szczesny, che respinge male un altro tiro da fuori di Laurienté e Andrea Pinamonti lo punisce di testa. Il capolavoro dell’orrore per la Juventus lo fa però Federico Gatti, appena dopo una traversa di Grégoire Defrel: al 95′ riceve una punizione da Szczesny e senza senso tocca all’indietro. La porta è vuota, la palla entra lentamente in porta e il Sassuolo si prende i tre punti.

Video con gli highlights di Sassuolo-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.