VIDEO – Empoli-Inter 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Inter, anticipo mattutino della quinta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



AVANTI COL FILOTTO – Empoli-Inter 0-1 nell’anticipo mattutino della quinta giornata di Serie A. Cinque vittorie su cinque per l’Inter, che si conferma unica in testa alla classifica e a punteggio pieno. Dopo nove minuti gran cross di Alessandro Bastoni per Matteo Darmian, sul suo cross Etrit Berisha è superato ma salva sulla linea Ardian Ismajli. Al 35′ farebbe gol Marcus Thuram su cross di Hakan Calhanoglu, ma il francese è in fuorigioco sulla spizzata di Davide Frattesi. Quest’ultimo poco dopo si vede murare da Berisha un tocco sotto. Un tiro di Federico Dimarco porta alla parata Berisha, passa un minuto e mezzo e da corner respinto ancora Dimarco va al volo con il sinistro dai venti metri: stavolta è imparabile e all’incrocio, splendida esecuzione e 0-1. Thuram più volte vicino al raddoppio, prima con un destro di poco a lato e poi con un tentativo di replay della prodezza del derby alto di pochissimo. L’Empoli, zero punti e zero gol segnati, non punge praticamente mai: poco può fare il ritorno di Aurelio Andreazzoli. Questo nonostante l’Inter chiuda in dieci, per l’infortunio di Marko Arnautovic al 90′ a cambi finiti.

Video con gli highlights di Empoli-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.