Benfica, vittoria in campionato con un po’ di fortuna! Inter spettatrice

VITTORIA CON RISCHIO – Il Benfica, che martedì 3 ottobre andrà a San Siro a sfidare l’Inter nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, ha affrontato oggi nella Primeira Liga il Portimonense. Nessun problema, o quasi, per gli uomini di Roger Schimidt che siglano il vantaggio dopo appena 5′ di gioco con Alexander Bah. Poi al 17′ arriva anche il raddoppio con Musa. Nella seconda frazione di gioco il Portimonense accorcia le distanze al 56′ con Varela e al 60′ ha anche l’occasione di agganciare il pareggio, ma Goncalves spreca dal dischetto. Al 66′ il Benfica mette al sicuro il risultato siglando il terzo gol con Neres: dopo un recupero di 6 minuti, la partita valevole per la sesta giornata si chiude sull’1-3 per la squadra di Schmidt che rimane così a ridosso del Porto capolista.