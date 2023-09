Inter-Sassuolo, turnover in difesa. La probabile formazione – SM

Mercoledì alle ore 20.45 ci sarà la partita, la sesta del campionato, tra Inter e Sassuolo. Simone Inzaghi pensa a qualche cambio, soprattutto in difesa. La probabile formazione per Sport Mediaset.

TURNOVER – Benjamin Pavard tornerà in panchina dopo due partite consecutive da titolare. Anche Alessandro Bastoni riposerà, non è mai partito fuori in questa stagione. Simone Inzaghi pensa al turnover in difesa per Inter-Sassuolo: pronti Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Out anche Henrikh Mkhitaryan, che verrà sostituito da Davide Frattesi. Sarà la prima per l’ex del Sassuolo assieme a Nicolò Barella. La probabile formazione dell’Inter per il match con i nero-verdi. Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.