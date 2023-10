Cosmi avverte: «Inter, Torino come il Bologna! Milan rischia. Barella…»

Cosmi si prepara per la prossima giornata di Serie A, che vedrà l’Inter ospite del Torino. L’allenatore perugino, intervenuto a “Costruzioni dal basso” su Radio TV Serie A con RDS, commenta anche alcuni dei nerazzurri visti in campo con la maglia della Nazionale Italiana

NERAZZURRI D’ITALIA – La sconfitta della Nazionale Italiana a Londra lascia sensazioni contrastanti. Entrando nel dettaglio dei calciatori dell’Inter protagonisti contro l’Inghilterra, Serse Cosmi analizza così: «Nicolò Barella mi sembra in un momento in cui è diventato più consapevole della propria forza ma meno incosciente rispetto a prima, che è una delle sue qualità migliori». Sui giovani da lanciare e già lanciati in difesa Cosmi ha un pensiero preciso: «Alessandro Bastoni ormai è un veterano, Francesco Acerbi non ne parliamo proprio. Quando si ha una certa solidità, anche i difensori più giovani riescono a cavarsela bene. Viceversa, vanno troppo in difficoltà. Prima devono crescere individualmente e poi potranno fare molto di più nel reparto». Questo il Cosmi-pensiero su alcuni degli azzurri interisti più quotati oggi ma più in generale sui talenti italiani.

Cosmi su Torino-Inter di Serie A e non solo

RISCHI IN VETTA – A Cosmi viene chiesto chi sarà la capolista in Serie A dopo la prossima giornata e la risposta spiazza: «La Juventus! No, scherzo (ride, ndr). Il Milan rischia. Io sono un cattivo profeta, come avevo detto delle due partitacce di Inter e Milan contro Bologna e Genoa prima della sosta. Il Milan poi l’ha sfangata, l’Inter no. A maggior ragione lo saranno contro Juventus e Torino dopo la sosta. Milan-Juventus sarà una partita complicata, come sempre. Stessa cosa Torino-Inter. Perché il Torino è una squadra non dico strana ma che può mettere in difficoltà tutte. Il Torino è talmente bravo che a volte riesce a mettere in difficoltà se stesso (ride, ndr). Non sta deludendo, è eccessivo dire così. Ma mi aspettavo qualcosa in linea con Bologna e Fiorentina in avvio. Ma non è detto che non lo farà eh. Tutte le squadre da metà classifica in giù hanno delle attenuanti. Penso che il Milan faticherà più dell’Inter nel weekend, comunque». Così Cosmi su Torino-Inter sulla “scia” del Presidente granata Urbano Cairo, che crede nella vittoria sull’Inter.