Frattesi anche in Inghilterra-Italia conferma il suo ruolo da incursore

Inghilterra-Italia ha visto Frattesi partire tra i titolari, con un ruolo specifico richiesto da Spalletti: sfruttare i movimenti senza palla fino all’area avversaria.

RUOLO BEN DEFINITO – Inghilterra-Italia non è stata una prestazione indimenticabile degli azzurri. Per la verità soprattutto in difesa, ma il 3-1 finale lascia pochi spiragli per giustificazioni. In mezzo al campo. Spalletti ha scelto Frattesi tra i titolari, con Cristante e Barella. L’ex Sassuolo è partito nel suo consueto ruolo di interno destro del centrocampo a tre, confermando anche il suo impiego tipico. Il ct infatti lo ha mandato in campo col compito specifico di dare peso all’attacco.

PRESENZA IN AREA AVVERSARIA – La dote migliore di Frattesi è proprio nella sua capacità di leggere e attaccare gli spazi. E Spalletti lo riconosce, tanto che nel suo eterno dualismo con Barella l’allenatore sceglie sempre di tenere lui a dare manforte al reparto offensivo. Sfruttando invece il sardo con la sua maggiore esperienza a coprire e aiutare il gioco. Pur in una prova non scintillante, l’ex Sassuolo ha svolto il suo compito. Guardiamo la sua heatmap presa da Sofascore:

Frattesi partendo da destra si è poi fatto trovare su tutta la trequarti offensiva. Spingendosi fin dentro l’area avversaria. Il suo compito era quello di muoversi senza palla, dando opzioni di gioco arrivando ad affiancare Scamacca. Con un esempio molto chiaro: nell’azione del gol azzurro proprio Frattesi taglia sul primo palo sul cross di Di Lorenzo, passando davanti al suo ex compagno del Sassuolo. Poi manca il pallone, ma è il taglio che conta. Perché è quello che Spalletti vuole da lui. Un ruolo molto chiaro, in cui può fare la differenza.