Cauet avvisa: «Inter, Torino avversario complicato! Squadra difficile»

L’ex giocatore dell’Inter, Benoit Cauet, in una lunga intervista concessa alla collega Elena Rossin di TorinoGranata.it, essendo doppio ex, ha parlato della prossima sfida di campionato tra granata e nerazzurri.

PARTITA DIFFICILE – Benout Cauet, ex Torino e Inter, ha parlato così della sfida in programma sabato 21 ottobre alle 18: «Sarà una partita complicata e difficile perché se anche il Torino non è partito bene in campionato è una squadra che comunque ha le basi per disputare un ottimo campionato e i giocatori ci sono. L’Inter quest’anno ha l’ambizione di vincere lo scudetto per questo sicuramente sarà una partita complicata e difficile per entrambe le squadre. Ivan Juric e Simone Inzaghi stanno studiano nei minimi particolari e al massimo tutti i dettagli tenendo conto di ciò che la loro squadra e l’avversario fa meglio e peggio e di certo avranno delle letture ben precise per provare a vincere la partita. Chi ha più da perdere? L’Inter. La partita è importante con un avversario complicato e difficile, ma sei nerazzurri vogliono essere primi in classifica devono vincere con il Torino, ma come ho detto non è facile perché anche la Juventus ha vinto solo grazie a due calci piazzati. Il Torino è una squadra tosta e difficile da affrontare e può mettere in difficoltà l’avversario in ogni momento e ha giocatori che possono fare la differenza. E poi dopo la sosta per le Nazionali le partite sono sempre complicate perché tanti giocatori sono stati via e magari non hanno ancora avuto il tempo di recuperare riposandosi a causa dei lunghi viaggi, Lautaro Martinez e Sanabria, ad esempio, arriveranno giovedì e venerdì».

Fonte: TorinoGranata.it – Elena Rossin