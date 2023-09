Frattesi e Barella, Spalletti manda un messaggio a Inzaghi?

La posizione di Frattesi è uno dei temi più dibattuti in casa Inter. Per gestire il suo dualismo con Barella un’indicazione è arrivata da Italia-Ucraina.

GIOCATORE DISCUSSO – Frattesi è uno dei giocatori che sta facendo più parlare in casa Inter. Fin dal suo arrivo per la verità. L’ex Sassuolo infatti è stato un investimento pesante, uno dei più costosi in assoluto in Serie A. Un giocatore di talento, giovane, ma già pronto a lasciare il segno. Magari come nuovo titolare. Ed ecco qui il punto: giocando dove?

DUALISMO A CENTROCAMPO – La posizione di Frattesi è quella di interno destro nel centrocampo a tre. Da sempre è abituato a giostrare in quella posizione di campo, che però in nerazzurro è di competenza di Barella. Fin da subito quindi si è analizzato questo potenziale dualismo. Che, in sostanza, si riassume in una domanda: chi va a sinistra?

IDEA DALLA NAZIONALE – In maglia Inter non abbiamo ancora avuto una risposta precisa. Frattesi non è ancora partito titolare, ma da subentrato è andato sempre sulla parte destra del campo. Dalla nazionale invece è arrivata una prova più consistente. Spalletti per la sfida tra Italia e Ucraina ha scelto come titolari proprio su Barella e Frattesi. Schierando il primo a sinistra e il secondo a destra. Una prima prova di convivenza, con compiti ben delineati. L’ex Sassuolo mandato in campo per attaccare l’area avversaria, con il sardo a gestire di più gli spazi pur senza rinunciare al suo dinamismo. Un messaggio a Inzaghi per il futuro dell’Inter.