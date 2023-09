Frattesi esplode con l’Italia: con l’Ucraina migliore in campo

Italia-Ucraina è stata la partita di Frattesi. Il centrocampista ha deciso la gara con una doppietta che ha premiato la scelta di Spalletti di mandarlo in campo per dare peso offensivo agli azzurri.

MIGLIORE IN CAMPO – Contenere Davide Frattesi in panchina promette di diventare sempre più difficile. In Italia-Ucraina infatti l’ex Sassuolo ha mandato un messaggio ben chiaro. Finalmente titolare tra nazionale e Internazionale, ha fatto parlare il campo. Decidendo la partita con una doppietta di grande peso specifico. Sia per il 2-1 finale che per il momento che sta vivendo la selezione azzurra. Una prestazione da migliore in campo.

INTERNO DESTRO – Frattesi è partito titolare nella mediana a tre di Spalletti, occupando il ruolo di interno di destra. Il suo ruolo preferito, con Barella spostato sulla sinistra. E il numero 8 azzurro è rimasto praticamente sempre sul suo binario, come potete vedere dalla sua heatmap presa da Whoscored:

La sua presenza si è fatta sentire. Sia in supporto al gioco che a livello fisico. L’ex Sassuolo ha corso, contrastato, portato palla. E si è occupato della sua specialità: attaccare l’area avversaria. Una scelta specifica del ct, ripagata dai risultati.

PESO IN AREA AVVERSARIA – Ecco la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

I suoi 58 tocchi sono il terz’ultimo dato tra i titolari di movimento dell’Italia. Solo Zaccagni e Raspadori ne hanno meno, a conferma del suo ruolo da incursore. Il centrocampista insomma è stato deputato a muoversi senza palla. E a riempire l’area: 12 tocchi arrivano in quella zona, più di qualunque altro compagno. Da sottolineare poi l’efficienza nelle conclusioni: 2 tiri, 2 in porta, 2 gol. Ma Frattesi è stato un fattore in fase offensiva anche coi passaggi. In totale ne ha tentati 40, realizzati all’88%, con 4 passaggi chiave al suo attivo. Una prestazione di grande impatto.