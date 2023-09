Inter-Milan, tentazione Pavard? Con Darmian precedenti chiari

Sabato si gioca Inter-Milan (ore 18), primo derby della stagione 2023/24. E Darmian e Pavard si disputano una maglia in difesa, per partire dal primo minuto sul centro-destra. Ma i precedenti giocano (ovviamente) a favore del numero 36.

BALLOTTAGGIO APERTO – La difesa è stata la grande protagonista delle ultime settimane di mercato dell’Inter. Con l’acquisto di Benjamin Pavard che arriva a soddisfare le esigenze di Simone Inzaghi, orfano di un profilo di tale caratura dopo la perdita a zero di Milan Skriniar. Il difensore francese arriva per prendersi il posto da titolare sul centro-destra della linea a tre, finora magistralmente coperto da Matteo Darmian. Tuttavia il momento del passaggio di consegne potrebbe non avvenire subito nell’immediato. Sabato si gioca il primo derby stagionale tra Inter e Milan, e le gerarchie potrebbero rimanere invariate. Anche per motivi di cabala.

AMULETO NERAZZURRO – Dalla stagione 2020/21, Darmian ha disputato 11 derby con la maglia dell’Inter (dopo essere cresciuto proprio nel vivaio del Milan). Raccogliendo 7 vittorie, 2 sconfitte e altrettanti pareggi. Già questo dato potrebbe bastare per attendere un’altra occasione per passare il testimone a Pavard. Tuttavia il numero 36 ha un trend ancor più positivo. Perché di questi 11 derby, ne ha giocati 8 da titolare, vincendone 6. E le due mancate vittorie (un pareggio e una sconfitta) sono arrivate quando Darmian non era il braccetto di destra. Bensì esterno destro di centrocampo (derby di andata della stagione 2021/22, finito 1-1) o addirittura quinto di sinistra (primo derby dello scorso anno, 3-2 per il Milan). I precedenti giocano quindi decisamente a suo favore: contro un Milan che ha cambiato molto, meglio ripartire dalle certezze in casa Inter.