Frattesi maestro dei tagli senza palla: dal derby due dimostrazioni

Davide Frattesi col suo ingresso ha cambiato la sfida tra Inter e Milan. Risultando decisivo in due occasioni con la sua specialità, i tagli senza palla.

MAESTRO DEI TAGLI – Frattesi nel giro di una settimana ha deciso di ricordare a tutti la sua dote migliore. Quella in cui è un maestro assoluto: gli inserimenti in area. I tagli verticali per attaccare gli spazi. San Siro ha avuto la prima dimostrazione nella sfida tra Italia e Ucraina. E pochi giorni dopo l’ex Sassuolo ha concesso il bis. Col Milan ci sono state due occasioni emblematiche.

GOL SEGNATO – La più evidente è ovviamente il gol del 5-1. Frattesi per concretizzare l’assist di Mkhitaryan parte diversi metri indietro, dal suo ruolo di interno destro. Vede lo spazio, percepisce l’occasione. La corsa è veloce e decisa, fino al cuore dell’area, dove in allungo si avventa sul pallone. Ma se il gol che ha chiuso la partita in trionfo lo hanno visto tutti, il suo contributo al 3-1 è meno evidente, ma altrettanto importante.

GOL PROPIZIATO – Frattesi infatti entra anche nell’azione della rete che permette all’Inter di rimettere la gara sui binari giusti, il 3-1. La rete che spegne gli entusiasmi del Milan. Guardando il secondo gol di Mkhitaryan, sorge spontanea una domanda: come mai l’armeno ha un corridoio così libero sulla destra? E la risposta sta proprio nel movimento di Frattesi. Il numero sedici da destra taglia profondo verso l’area, portandosi dietro il suo marcatore. Che, fatalmente, non può più occupare il binario su cui attacca e segna Mkhitaryan. Un contributo fondamentale. Con due tagli senza palla. Un esordio da sogno.