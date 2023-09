Frattesi, ingresso da sogno in Inter-Milan! Statistiche perfette

Davide Frattesi completa una settimana da sogno, dopo la doppietta con la Nazionale italiana. In Inter-Milan trova il primo gol in nerazzurro, al termine di una mezz’ora perfetta.

IMPARARE A SOGNARE – Quella che si chiude oggi è – fin qui – la miglior settimana della giovane carriera di Davide Frattesi. Con lo stadio di San Siro che funge da sfondo perfetto. Il martedì l’ex Sassuolo ci firma una doppietta con la maglia dell’Italia, utilissima per le speranze azzurre di qualificarsi agli Europei del 2024. Il sabato trova il tanto atteso primo gol con l’Inter, sigillando il 5-1 finale contro il Milan (secondo gol consecutivo per lui contro i rossoneri). Ed ergendosi subito a idolo delle folle nerazzurre. E non solo per aver silenziato Rade Krunic in occasione del fallo subito.

FOCUS MASSIMO – Frattesi entra in campo al 64′ di Inter-Milan, sostituendo il compagno-clone Nicolò Barella. E si posiziona subito sull’amato interno di destra della mediana nerazzurra. Toccando 13 palloni (secondo quanto riporta il report della Lega Serie A), tra cui uno in occasione dell’azione che porta al 3-1 di Henrikh Mkhitaryan. Che poi ricambia aprendo l’autostrada che porta proprio Frattesi a segnare il 5-1 finale, trovando il primo gol in maglia Inter. In 31 minuti in campo, il 16 nerazzurro completa 8 passaggi su altrettanti tentati: non ne sbaglia uno. Serve 4 passaggi in avanti, e arriva al tiro in una sola occasione. Un solo tiro, diretto verso la porta, che diventa gol. Frattesi non sarà ancora un titolare dal 1′ dell’Inter, ma la sua candidatura prende sempre più forza. Mkhitaryan permettendo.