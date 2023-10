Cairo su Torino-Inter: «A volte Davide ce la fa! Credo che Juric…»

Cairo non dà per spacciata la sua squadra contro l’Inter nella prossima partita di Serie A. Il Presidente del Torino, ospite della rubrica “Storie di Serie A” curata dal giornalista Alciato per Radio TV Serie A con RDS, spiega a Juric come provare ad avere la meglio sul collega Inzaghi

DAVIDE CONTRO GOLIA – La domanda del collega Alessandro Alciato, giornalista di Amazon Prime Video, su Torino-Inter è precisa e il Presidente Urbano Cairo non si tira indietro: «Ho parlato di Duvan Zapata ma non dimentichiamo Antonio Sanabria, che ha fatto dodici gol l’anno scorso. Poi decide il mister chi va in campo ma talvolta – quando Ivan Juric lo deciderà – sarà una coppia interessante. Con Pietro Pellegri, eventualmente, da mettere in campo per sostituire uno e l’altro. Pensando alla prossima partita, l’Inter è una grande squadra ma secondo me tutto è così, legato ai dei dettagli. Ad alcuni particolari. Io credo che il Torino se la possa giocare con chiunque. E credo che Juric abbia la voglia di giocarsela con chiunque. A volte tende a esaltare un po’ troppo gli avversari e a dimenticarsi – o meglio – a non spronare i nostri giocatori, facendo vedere quanto sono bravi gli altri. Anche noi abbiamo buoni giocatori e dobbiamo solo crederci. Basta poco per avere un andamento diverso. Non è detto che tra Davide e Golia vinca sempre Golia! A volte Davide ce la fa. E a volte la troppa razionalità, cioè vedere troppo che questi sono forti, non aiuta. Anche noi possiamo avere qualcosa che non hanno loro. Ad esempio la voglia di vincere!». Questo il consiglio di Cairo a Juric in vista della prossima partita contro l’Inter di Simone Inzaghi a Torino.