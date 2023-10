Cosmi avvisa Inter e Milan: «Occhio alle due bestiacce! Grosso errore se…»

Cosmi non è così sicuro che a fine settimana Inter e Milan avranno 21 punti in classifica. L’allenatore perugino, nell’ultimo intervento a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, avvisa entrambe le milanesi del doppio pericolo rossoblù ora in calendario

TRE PUNTI A RISCHIO – Vietato fidarsi delle piccole. A far presente il pericolo è Serse Cosmi, che analizza il prossimo impegno in calendario di chi guida la classifica di Serie A al momento: «Incontrano due bestiacce di squadre! In questo momento sia Bologna sia Genoa sono due squadre che si fanno rispettare. Attraverso il gioco, l’entusiasmo e le qualità di squadra ma anche dei singoli. Inter e Milan devono stare molto attente. Possono trovarsi ancora appaiate in classifica ma anche dopo due pareggi. O due sconfitte (ride, ndr). Non è necessario né logico che si trovino appaiate per due vittorie. Ci può stare tutto. Le milanesi dovranno stare molto, molto attente a Bologna e Genoa. Sono test veri. Non partite propedeutiche alla prossima sosta. Se facessero questo farebbero un grosso errore…». Questo il monito di Cosmi, che nelle ultime ore si è espresso proprio sulle qualità di Inter e Milan ma dal punto di vista dell’ultimo impegno internazionale. Avrà ragione?