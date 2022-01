Coppa Italia, il calendario dei quarti: sarà Inter-Roma dopo il derby

La Coppa Italia ha visto ieri sera la Roma battere il Lecce e diventare l’avversario dell’Inter ai quarti (vedi articolo). La sfida con Mourinho, ancora in gara secca, sarà dopo il derby col Milan a seguito della sosta per le nazionali. Date da definire per entrambe: la stracittadina il 5 o 6 febbraio, la coppa fra l’8 e il 10. Qui il tabellone del torneo.

COPPA ITALIA – QUARTI DI FINALE

Juventus-Sassuolo

Atalanta-Fiorentina *

Milan-Lazio

Inter-Roma

* Atalanta in casa per numero più basso di inserimento nel tabellone

COPPA ITALIA – OTTAVI DI FINALE

Atalanta-Venezia 2-0 12′ Muriel, 88′ Maehle

Napoli-Fiorentina 2-5 dopo i tempi supplementari (2-2) 41′ Vlahovic, 44′ Mertens (N), 57′ Biraghi, 90′ +5 Petagna (N), 105′ +1 Venuti, 108′ Piatek, 119′ Maleh

Milan-Genoa 3-1 dopo i tempi supplementari (1-1) 17′ Ostigard (G), 74′ Giroud, 102′ Rafael Leao, 112′ Saelemaekers

Lazio-Udinese 1-0 dopo i tempi supplementari (0-0) 106′ Immobile

Juventus-Sampdoria 4-1 25′ Cuadrado, 52′ Rugani, 63′ Conti (S), 67′ Dybala, 77′ rig. Morata

Sassuolo-Cagliari 1-0 18′ Harroui

Inter-Empoli 3-2 dopo i tempi supplementari (2-2) 13′ Sanchez, 61′ Bajrami (E), 76′ aut. I. Radu (E), 90′ +1 Ranocchia, 104′ Sensi

Roma-Lecce 3-1 14′ Calabresi (L), 40′ Kumbulla, 54′ Abraham, 81′ Shomurodov

In grassetto le squadre qualificate.