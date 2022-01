La Roma ribalta il Lecce: ai quarti di Coppa Italia l’Inter ritrova Mourinho

Sarà la Roma l’avversario dell’Inter ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Mourinho ribalta lo svantaggio inizlae col Lecce e vince 3-1 qualificandosi per la sfida del Meazza.

NUOVA DA EX – La prima volta di José Mourinho da avversario in casa dell’Inter sarà ai quarti di finale di Coppa Italia. È la Roma l’ultima qualificata dagli ottavi, vince 3-1 contro il Lecce e si guadagna l’incrocio coi nerazzurri, in una parte di tabellone che prevede anche Milan e Lazio. Eppure sono i salentini a passare in vantaggio: al 14′ corner da sinistra e colpo di testa di Arturo Calabresi a superare Rui Patricio. L’assistente annulla per fuorigioco di Mario Gargiulo, giudicato influente pur senza toccare il pallone, ma la sua posizione è buona: gol convalidato e da ex per il prodotto del settore giovanile romanista. Da angolo anche il pareggio, al 40′ sponda di Tammy Abraham e deviazione vincente sul secondo palo di Marash Kumbulla per l’1-1. Nella ripresa la Roma entra in campo con altra convinzione, dopo che nel primo tempo i tifosi avevano contestato. Nicolò Zaniolo colpisce un palo, poi al 54′ palla dentro per Abraham che si gira e incrocia il destro del 2-1. La svolta è l’espulsione di Gargiulo, al 62′ per doppia ammonizione su un fallo evitabile. Col Lecce in dieci di difficoltà non ce ne sono più per Mourinho, che festeggia l’ingresso con gol di Eldor Shomurodov, a segno all’81’ accentratosi da sinistra con una conclusione sul primo palo. Roma ai quarti e l’Inter ora conosce il suo avversario, per una classicissima della Coppa Italia.