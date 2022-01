Bucchioni: «Cuadrado può andare all’Inter! Dybala idea forte ma più no»

Bucchioni lancia una possibilità di mercato: Cuadrado (nome non certo amato dai tifosi interisti…) a parametro zero dalla Juventus all’Inter. Sull’altro bianconero accostato ai nerazzurri, Dybala, il giornalista in un editoriale per TuttoMercatoWeb dà un’altra squadra come favorita.

DOVE VA? – “Paulo Dybala può davvero finire all’Inter? L’idea è forte e Giuseppe Marotta fa bene a tenere i fari accesi su un contratto in scadenza e una storia tutta da scrivere nonostante la ritrovata gioia dopo il gol in Coppa Italia, ma le possibilità sarebbero davvero poche. L’entourage del giocatore fa sapere informalmente che il primo obiettivo resta quello di trovare un accordo con la Juventus. Caso mai, una diversa soluzione andrebbe cercata all’estero e non in Italia. Soprattutto non all’Inter per una sorta di rispetto per i tifosi bianconeri con i quali Dybala ha sempre avuto un ottimo rapporto e grande affetto. Meno con i dirigenti, ma questo è un altro discorso. […] Ne sapremo di più fra una quindicina di giorni, ma se la trattativa dovesse fallire la prima squadra nella lista di Dybala non sarebbe l’Inter per i motivi già detti, ma il Barcellona che da anni sta corteggiando l’argentino neanche troppo segretamente, come ha rivelato dalla Catalogna il Mundo Deportivo“.

NOME A SORPRESA! – “Sembra possibile, invece, convincere Juan Guillermo Cuadrado a passare da Torino a Milano. Anche l’ex viola è in scadenza e attualmente guadagna cinque milioni. Recentemente ha ribadito il suo ottimismo sul rinnovo, anche lui rimarrebbe volentieri, ma nel quadro dei risparmi che deve ottenere Arrivabene, il colombiano sarà disposto a tagliarsi l’ingaggio? Sicuramente l’entourage del giocatore sa che l’Inter c’è, i nerazzurri potrebbero accontentarlo. Cuadrado compirà 34 anni a maggio, ma è un giocatore integro, un jolly della fascia destra, uno di quelli che saltano l’uomo e spezzano le partite difficili da trovare. La proposta c’è, si tratta di capire se la Juventus saprà accontentarlo. Anche qui decisivo l’incontro di febbraio”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Enzo Bucchioni