Conte: «Quattro KO in 5 gare, un disastro! Devo fare le mie valutazioni»

Antonio Conte, dopo il KO del Tottenham contro il Burnley, è apparso molto arrabbiato nei confronti del club e della squadra. Dichiarazioni molto forti dell’ex tecnico dell’Inter

DISASTRO − Conte senza mezze misure sui risultati del Tottenham: «Penso che al di la della prestazione oggi abbiamo perso di nuovo. Quarta sconfitta in cinque partite, la prestazione può essere buona ma abbiamo perso. Per me è inaccettabile, per il Tottenham deve essere considerato un disastro. Giusto che il club ed io facciamo una valutazione. La situazione sta peggiorando, le persone che sostengono il Tottenham lo sanno bene. Sono troppo onesto per non comprendere tale situazione. La squadra, insieme al club e a me dobbiamo lavorare e parlare per risolvere questa situazione».