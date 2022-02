Beto convinto: «Credo che lo scudetto lo vincerà l’Inter. Idolo? C’è Eto’o»

L’attaccante dell’Udinese, Beto, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Il giocatore friulano non ha dubbi su chi potrà vincere lo scudetto, l’Inter. Poi una battuta sui suoi giocatori preferiti, c’è un ex nerazzurro

SENSAZIONE − Beto sui suoi idoli e sulla lotta scudetto: «Mi piacevano Eto’o, Henry, Drogba quando ero piccolo. Ma non volevo essere come loro bensì come me stesso. L’ultimo può vincere il primo, non c’è differenza tra squadre in Italia. Le grandi hanno perso punti con squadre più inferiori. Scudetto? Non so, credo che l’Inter. Inter o Milan, uno dei due vincerà ma non so perché credo che vincerà l’Inter anche se il Milan sta facendo una buona stagione. Possono giocare male ma hanno sempre voglia di vincere».