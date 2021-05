Conte, meeting imminente con Zhang: voglia di proseguire insieme – Sky

Prima la festa, poi le discussioni sul futuro tecnico della squadra. Questo è il programma in casa Inter, come riporta l’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi, che ha fatto il punto sulle celebrazioni in programma domani e dell’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang.

FESTA E FUTURO – Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situazione in casa Inter, dove domani ci si godrà la festa Scudetto prima dell’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang: «Dopo l’allenamento di oggi sono rimasti dentro ad Appiano Gentile solo Conte e Marotta, i giocatori sono andati via tutti quanti. Domani sarà una giornata di festa già dalla prima mattina fuori da San Siro. Le istituzioni si aspettano 4.500 tifosi, ma sicuramente saranno anche di più. Si celebrerà lo Scudetto con striscioni, bandiere… C’è anche la possibilità che i giocatori si affaccino da una delle torri per festeggiare con i tifosi. Poi dopo si parlerà del futuro del tecnico. La volontà è di continuare insieme, ma c’è anche possibilità che non si trovi un accordo nel meeting che dovrebbe ormai essere imminente».