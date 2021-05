Conte, alla vigilia di Inter-Udinese di Serie A, presenta l’appuntamento in sala stampa rispondendo alle domande del canale tematico Inter TV. Il tecnico nerazzurro non sottovaluta l’ultimo impegno stagionale e si complimenta pubblicamente con i suoi giocatori

AVVERSARI – La stagione tricolore dell’Inter di Antonio Conte deve chiudersi al meglio: «Sì, assolutamente. Manca l’ultima partita, contro l’Udinese, che è sicuramente una buonissima squadra. Dovremo cercare fino all’ultimo di fare sempre il massimo per cercare di finire nella giusta maniera. Domani dovremo alzare il trofeo dello scudetto e vogliamo comunque alzarlo facendo una buona prestazione. L’Udinese è una buonissima squadra, anche molto fisica, brava anche nella fase difensiva, a concedere pochi spazi e poi ripartire. Ci aspettiamo sicuramente una partita che avrà delle difficoltà. Anche perché, giustamente, l’Udinese verrà a San Siro non per onor di firma, ma per affrontare i nuovi Campioni d’Italia e cercar di fare del suo meglio».

PERCORSO – Conte non ha dubbi sul lavoro fatto con il gruppo nerazzurro: «Sicuramente, quando alla fine vinci lo Scudetto, è perché hai fatto qualcosa di importante e straordinario. Hai fatto sicuramente di più rispetto alle altre. Penso che i numeri siano importanti per far capire un pochettino che tipo di stagione abbiamo giocato e vissuto. I complimenti vanno fatti soprattutto ai calciatori. Sicuramente c’è stata una crescita importante da parte di tutti i calciatori, non solo dal punto di vista tecnico-tattico ma anche della mentalità. Lavorandoci, sono cresciuti tanto. Adesso sono giocatori che hanno vinto e quindi sanno che strada percorrere per continuare a vincere».

TIFOSI – Inoltre, Conte è pronto ad accogliere i 1.000 spettatori a San Siro per la festa: «Inevitabile che questo sia un segnale di riaprire, così come c’è stata la riapertura parziale per la finale di Coppa Italia e ci sarà per l’Europeo. Anche domani sarà bello. Non dimentichiamo che lavoriamo tutti quanti con l’obiettivo di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Soprattutto quando sono presenti e ci guardano dalla tribuna. Il tifoso è molto importante per il calcio. Ci auguriamo quanto prima di riaverli al nostro fianco».