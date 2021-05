Pinamonti lavora da inizio stagione per la chance che Conte potrebbe dargli solo domani, nell’ultima partita stagionale. In occasione di Inter-Udinese può cambiare la coppia offensiva nerazzurra

ATTACCO FINALE – La formazione con cui l’Inter concluderà la sua stagione è ancora avvolta nel mistero. Tra le opzioni valutate da Antonio Conte c’è quella di dare spazio alle seconde linee ma senza esagerare. E considerando la coperta corta nel reparto offensivo, Andrea Pinamonti è un serio candidato per una delle due maglie in attacco. Il classe ’99 è pronto a debuttare dal 1′, dopo gli spezzoni giocati solo nella ripresa. Ed è già andato in gol contro la Sampdoria, a differenza di altri suoi compagni (vedi focus). Conte sta pensando di schierarlo da subito al fianco di Romelu Lukaku, che a sua volta va alla ricerca di un altro obiettivo (vedi focus). Possibile per entrambi la staffetta con Lautaro Martinez, che al momento è l’attaccante con più chance di iniziare dalla panchina rispetto alle previsioni di ieri (vedi articolo). Conte farà questo regalo a Pinamonti oppure punterà sulla coppia Lukaku-Lautaro Martinez anche per l’ultima partita?