Condò: «Inzaghi a rischio, ingeneroso! Ombre molto lunghe sul tecnico»

Inzaghi si gioca moltissimo nella doppia sfida di Champions League con il Barcellona e in quella di campionato con il Sassuolo (QUI le ultime sui nerazzurri). Paolo Condò si concentra sui rischi che corre il tecnico interista specificando che alcuni rumors sembrano creati ad arte. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

RISCHI – Simone Inzaghi è a rischio e le prossime sfide con Barcellona e Sassuolo decideranno il futuro della sua panchina. Paolo Condò non è molto d’accordo: «Quanto si gioca Inzaghi stasera? Vorrei dire poco perché francamente non vedo grandissimi sostituti all’orizzonte e per questo insisterei con lui, almeno fino alla stagione di quest’anno che ha un’interruzione per il Mondiale. Se dovesse andare male fino a quel punto sarebbe quello il momento di dare tempo all’allenatore di lavorare. Invece, dai rumors che ci sono in giro, pare che sia fortemente a rischio e che le due partite con il Barcellona e quella con il Sassuolo saranno decisive».

INGENEROSI – Condò considera ingenerosi alcuni rumors su Inzaghi e la situazione generale: «Se sarà cosi ritengo sia ingeneroso perché le partite con il Barcellona sono difficilissime. Al momento ci sono delle differenze tra le due squadre. Il fatto di avere qualche anno in più mi porta un po’ di esperienza e in questi giorni, leggendo i giornali, mi sono sembrate ombre molto lunghe quelle su Inzaghi. Per esempio la responsabilità sulla trattativa Dybala per difendere Correa: io non so se è vero, ma il fatto che sia una cosa che esce in questa settimana è una mossa che mostra una certa sfiducia dell’ambiente nei sui confronti. E quindi lui dovrà rimontare anche questa situazione».