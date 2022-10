Inter-Barcellona, Inzaghi scioglie i dubbi: Lautaro Martinez ci sarà! – Sky

Inter-Barcellona è la sfida in programma a San Siro stasera alle 21 e valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo le ultime di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, Inzaghi ha sciolto ogni dubbio in attacco

SCIOLTI I DUBBI – Inter-Barcellona è la partita che si giocherà stasera a San Siro e che vedrà i nerazzurri quasi condannati a fare risultato per poter ancora sperare nella qualificazione agli ottavi. Simone Inzaghi, secondo le ultime di Andrea Paventi, non ha più dubbi in attacco: «Non ci arriva nelle migliori condizioni ma proprio nella sofferenza l’Inter piò venire fuori. Il Barcellona devi saperlo affrontare nei 90 minuti più recupero, affrontando le diverse fasi della partita con carattere, determinazione, voglia di provare a fare un’impresa perché quello sarebbe. Inzaghi proverà a farlo con quella che evidentemente ritiene sia la formazione migliore: davanti recupera Lautaro Martinez con Correa, in mezzo non ci sarà Asllani, difesa con Skriniar, de Vrij, Bastoni ma cambia il portiere perché ci sarà Onana».

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa.