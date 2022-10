VIDEO – Inter-Barcellona, a San Siro si respira aria di Champions League!

Inter-Barcellona è la partita che andrà in scena stasera alle ore 21 a San Siro (QUI le ultime). I nerazzurri di Inzaghi sono chiamati a fare una vera e proprio impresa che darebbe un po’ di ossigeno soprattutto al tecnico. Nel frattempo il Meazza si prepara alla grande serata

GRANDE SERATA – Inter-Barcellona si avvicina: la grande sfida di Champions League, valevole per la terza giornata della fase a gironi, andrà in scena alle 21 in un San Siro che ancora una volta risponderà a gran voce. Proprio gli spalti del Meazza sono i protagonisti dell’ultimo video Twitter dell’Inter: allo stadio si respira già l’atmosfera delle grandi serate di Champions League.

Inter-Barcellona, manca poco.