Inter-Barcellona, Xavi ridisegna la difesa! Non solo Lewandowski in attacco

Inter-Barcellona, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, si gioca a San Siro alle ore 21 (QUI le ultime sui nerazzurri). Se Inzaghi deve fare i conti con le assenze di Brozovic e Lukaku, anche Xavi ha qualche problemino soprattutto in difesa. Secondo le ultime di Sky Sport, le scelte sono state fatte

SCELTE FATTE – Inter-Barcellona si avvicina e le idee di Xavi Hernandez sono sempre più chiare. Anche l’allenatore blaugrana, così come Simone Inzaghi, deve far fronte ad assenze pesanti soprattutto in difesa. La retroguardia sarà dunque piuttosto inedita con Garcia e Christensen al centro e sulle fasce Sergi Roberto e Marcos Alonso con Ter Stegen in porta. A centrocampo accanto a Busquets agiranno i due giovanissimi talenti Gavi e Pedri. In attacco, oltre all’infallibile Lewandowski, presenti Raphinha e Dembélé.

PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Garcia, Christense, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé.