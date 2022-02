Condò: «L’Inter sta facendo un calcolo pericoloso sul recupero! Il Milan…»

Condò non si fida del Milan ma soprattutto dei calcoli dell’Inter in vetta alla classifica di Serie A. Il noto giornalista, ospite negli studi di “Sky Calcio – L’Originale” su Sky Sport 24, mette la società nerazzurra in guardia sulla strategia adottata a un terzo dalla fine del campionato

OCCHIO AI CALCOLI – La bagarre in vetta non convince ancora Paolo Condò, che si sofferma sulla classifica al momento incompleta: «Il fatto di aver fatto quattro punti contro l’Inter dà una carica maggiore al Milan. Siamo appena entrati nell’ultimo terzo del campionato. Ora gli scontri diretti rimasti sono pochi. L’Inter deve giocare a Torino (in casa della Juventus, ndr) e poi ha solo la Roma in casa. E finora ha giocato più scontri diretti per via del calendario asimmetrico. Al Milan mancano ancora Napoli e Lazio. Se il Milan vince stasera a Salerno va a +4, ma se l’Inter vince contro il Sassuolo torna subito a -1. Lo abbiamo chiesto a Beppe Marotta prima della partita di Champions League. L’Inter sta facendo un calcolo secondo me molto pericoloso su quel recupero (Bologna-Inter, ndr). Questo continuare a fare i ricorsi per posticiparlo il più possibile rischia di tenere in classifica dietro che non è una bella cosa». Queste le parole di Condò a pochi minuti dall’inizio di Salernitana-Milan (ore 20:45, ndr).