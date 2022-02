VIDEO – Sampdoria-Empoli 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Empoli, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



IL GRANDE RITORNO – Sampdoria-Empoli 2-0 nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. L’unico gol di Fabio Quagliarella in questo campionato era arrivato centotrentanove giorni fa, contro l’Udinese e su rigore. Il capitano della Sampdoria si rialza oggi, con una doppietta, e rilancia i blucerchiati per un successo fondamentale in chiave salvezza. L’Empoli comincia meglio, ha subito una grande occasione con Szymon Zurkowski che manda alto da ottima posizione. Poi al 14′ Quagliarella riceve sul centro-destra da Antonio Candreva, il suo tiro a incrociare passa fra due avversari e inganna Guglielmo Vicario. Al 29′ Quagliarella fa doppietta, migliorando il suo score in tutto il resto della Serie A, controllando e battendo a rete col destro su cross di Bartosz Bereszynski. Prima del riposo Vicario evita il tris su Francesco Caputo con un grande intervento su un sinistro sul primo palo. Nella ripresa l’Empoli prova a rientrare in partita, ma la Sampdoria mantiene la porta inviolata. Questo anche grazie a un fondamentale salvataggio di petto di Omar Colley, su colpo di testa di Andrea La Mantia a botta sicura. I toscani chiedono un tocco di mano, ma è tutto regolare.

Video con gli highlights di Sampdoria-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.