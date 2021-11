Compagnoni: «Inter, unico problema la pressione. Niente punti deboli»

Maurizio Compagnoni – telecronista di Sky Sport – ha parlato di Napoli e di Inter in vista del big match in programma domenica sera a San Siro.

ALTA PRESSIONE – Maurizio Compagnoni ha parlato così di Napoli e Inter in vista di domenica: «Il Napoli ha un potenziale offensivo clamoroso, faccio fatica a trovare un parco attaccanti così forte in Europa. Tutte le volte che ho commentato l’Inter quest’anno ho avuto ottime impressioni. Non vedo punti deboli in questa squadra, ma il problema può essere la pressione. Sono campioni d’Italia e in corsa per lo scudetto, a sette punti dalla vetta la partita di domenica diventa fondamentale. Se dovessero vincere si aprirebbero scenari clamorosi, ma con una sconfitta allora diventerebbe davvero difficile».