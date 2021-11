Capozucca (DS Cagliari): «Nandez? Non vedo perché dobbiamo regalarlo!»

Stefano Capozucca, Direttore Sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Radiolina della situazione legata alla possibile cessione all’Inter di Nahitan Nandez.

INVESTIMENTO IMPORTANTE – Così Stefano Capozucca sulle voci di cessione di Nahitan Nandez all’Inter: «Le situazioni si possono evolvere e concretizzare quando ci sono richieste reali. Nandez per esempio ha un procuratore molto attivo sui giornali che parla di trattative che in realtà non ci sono. È un giocatore molto forte, importante, anche se ultimamente non ha reso al 100% a causa di qualche problema fisico. Quando il Cagliari lo ha acquistato c’ero io ed è stato fatto un investimento molto importante per le nostre casse. Non vedo perché dobbiamo regalare un giocatore come lui a una società di prima fascia, magari pure in prestito».