Compagnoni: «Inter, domani Lautaro Martinez e con il Liverpool Sanchez»

Ospite negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha fatto una considerazione personale su Lautaro Martinez e Sanchez, attaccanti Inter. I due faranno staffetta tra Napoli e Liverpool

PESO − Le parole di Compagnoni sul valore dello scontro diretto di domani: «Pesa tantissimo Napoli-Inter anche se non è decisiva. Se dovesse vincere l’Inter sarebbe una fuga perché ha anche la gara da recuperare col Bologna, indipendentemente dal Milan contro la Sampdoria. Se dovesse vincere il Napoli, diventerebbe una corsa fantastica con tre cavalli di razza tutti e tre alla pari. Il tutto è importante anche dal punto di vista psicologico perché se vinci acquisterai maggior consapevolezza, dando una mazzata a chi dovesse perdere. Dura che Kalidou Koulibaly resti fuori, è una partita molto importante».

STAFFETTA − Per Compagnoni, contro il Napoli e il Liverpool Dzeko avrà un partner differente: «Lautaro Martinez o Sanchez? Credo che Simone Inzaghi stia guardando oltre perché si affaccia la doppia sfida col Liverpool e difficilmente in quelle partite Sanchez lo potremmo vedere in panchina. All’andata col Liverpool, penso che ci sarà Sanchez dal 1′. Se Lautaro Martinez non dovesse scendere dal primo minuto domani sarebbe una bocciatura. Quindi mi aspetto il Toro titolare contro gli azzurri e il cileno con i Reds».