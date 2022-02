Inzaghi scelta fatta per sostituire Bastoni? Un segnale dall’allenamento – Sky

Simone Inzaghi in vista di Napoli-Inter in programma domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni perché squalificato. Secondo quanto riportato da Sky Sport dall’allenamento di oggi ad Appiano Gentile c’è stato un segnale su chi dovrebbe prendere il suo posto.

IL SOSTITUTO – Simone Inzaghi dovrà sostituire Alessandro Bastoni perché squalificato (oltre che infortunato). Secondo quanto riportato in questi minuti da Sky Sport, la logica dice Federico Dimarco, visto che è il sostituto naturale, ma non solo. Dal lavoro svolto oggi in allenamento dall’Inter ad Appiano Gentile, sembrerebbe confermare questa prima ipotesi. In ogni caso, Milan Skriniar e Stefan de Vrij saranno schierati regolarmente dal mister, mentre Danilo D’Ambrosio (in ballottaggio) pronto a subentrare, eventualmente, dalla panchina.

Fonte: Sky