Capuano: «Inter, a Napoli anche un pari ma mi aspetto un certo approccio»

Giovanni Capuano, dai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato della gara di domani tra Napoli e Inter. Convinto su un risultato ma ha un’aspettativa sulla squadra di Inzaghi

APPROCCIO − Capuano presenta il match di Napoli: «Curioso di vedere l’approccio dell’Inter contro il Napoli. E’ vero che si parla di un campionato aperto vista la vittoria del Milan ma non dimentichiamoci i 70′ del Derby. All’Inter anche un pari a Napoli gli andrebbe bene, quindi c’è da capire che partita farà: gestione o approccio aggressivo per riprendersi quanto perso nel Derby. Contro la Roma mi è piaciuta tanto per l’approccio all’attacco che ha avuto, anche se si è portata quasi fino alla fine il vizio di non chiudere la gara. Contro gli azzurri, mi aspetto lo stesso approccio».