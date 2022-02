Spalletti: «Napoli-Inter non sarà una rivalsa, li stimo! Koulibaly? Vi dico»

Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Inter, in conferenza stampa ha presentato la sfida parlando della sua importanza. Il tecnico toscano, inoltre, ha ribadito che per lui non ci sarà nessun tipo di rivalsa nei confronti dei nerazzurri.

Koulibaly domani gioca o non gioca?

Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto, se dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. Koulibaly è un uomo di spessore, un calciatore differente. In ogni caso tutto quello che faccio è una scelta giusta, ma si aspetta domani per dare la formazione

Napoli-Inter sarà una sfida scudetto?

Sappiamo che vincendo questa partita potremmo essere catapultati verso l’obiettivo scudetto, è un po’ una figata come situazione! Ogni giorno mette in palio qualcosa da poter organizzare. Anche nella settimana contro la Juventus, i giocatori avevano il desiderio di giocarla e così poi è stato. Per cui sono tranquillo perché conosco il valore dei giocatori, sono in una botte di ferro.

Immagine social di Doveri con lo zaino dell’Inter, cosa ne pensa?

Forse vi manca un passaggio su questa cosa. La Finanza lo ha fermato e gli ha imposto di aprire lo zaino e dentro hanno trovato le mozzarelle (ride, ndr)

Napoli-Inter una sua rivincita personale?

Non ho bisogno di nessuna rivincita personale. Sono un professionista e ho la fortuna di avere calciatori che ti fanno fare bella figura. Sarà una partita importante da giocarci, ci arriviamo dopo aver costruito qualcosa. Ci teniamo tantissimo ma per me non sarà una rivalsa, lì ho lasciato calciatori che stimo moltissimo.

C’è distanza tra le due squadre?

Troveremo una squadra arrabbiata, perché le squadre forti odiano perdere. Noi li rispettiamo, ma non deve cambiare il nostro nome e il nostro atteggiamento. Possiamo anche perderla la gara, ma non possiamo tradire nei nostri comportamenti. Mi aspetto l’Inter che conoscono, loro hanno delle caratteristiche in cui sono più forti di noi, ma noi ne abbiamo altre in cui siamo più forti di loro. Nella gara di andata quando abbiamo tentato di riorganizzare la squadra ed abbiamo preso il 3-1 in contropiede ed abbiamo perso qualche palla di troppo. Loro hanno più fisicità, dovremmo essere bravi a mantenere la gestione del pallone.

Osimhen non ha ancora segnato contro Inter, Milan e Juventus

Facciamocelo giocare contro, anche perché è difficile far gol da casa. Fino ad ora non ha giocato, vediamo le prossime