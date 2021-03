Colonnese: Â«Inter? Fetta di scudetto in mano. Juventus senza certezzeÂ»

Colonnese: «Inter? Fetta di scudetto in mano. Juventus senza certezze»

Francesco Colonnese Inter

Francesco “Ciccio” Colonnese, ex calciatore dell’Inter e opinionista, ha analizzato la corsa scudetto, ai microfoni di “TMW Radio”, nel corso della trasmissione Stadio Aperto

PERCORSO TRACCIATO – Giornata di attesa per l’Inter di Antonio Conte, che sarà impegnata domani sera sul campo del Parma, nel posticipo del turno infrasettimanale. Francesco Colonnese ha analizzato il cammino e le prospettive dei nerazzurri, focalizzandosi anche sul rendimento delle squadre rivali: «La Juventus? Ha perso troppe partite, ai tempi d’oro non sarebbe accaduto. Non c’è la squadra solida e concreta che ti dava certezze. La Juventus non ci ha abituati a prestazioni così poco esaltanti. Partite come quella con lo Spezia le vinci con i campioni che hai, ma non vedo una squadra guarita e ai livelli di Milan o Inter. Per me, le milanesi si giocano lo Scudetto. +4 dà un vantaggio all’Inter? Gli dà una bella fetta di scudetto, ma solo perché l’Inter è forte. Hanno due giocatori in attacco che fanno la differenza. In più, la rosa è completa, ci sono tanti giocatori davvero forti: avrebbero dovuto essere ai livelli di Bayern Monaco e PSG, squadre così».