Colidio, doppietta in amichevole con il suo Tigre

Si è giocata, anzi, si sono giocate due partite nel pomeriggio di oggi tra il Tigre e il Racing. Due amichevoli con formazioni diverse che hanno permesso ai due tecnici di vede all’opera le proprie squadre. Nella seconda partita ha cominciato da titolare Facundo Colidio, in prestito dall’Inter.

DOPPIETTA – E’ solo un’amichevole, vero, ma comunque resta che Facundo Colidio stia trovando il feeling giusto in Argentina. Il calciatore in prestito dall’Inter infatti ha trovato una doppietta nei minuti rimasto in campo nella seconda partita giocata dal suo Tigre contro il Racing. Ecco il suo secondo gol.

⌚️ 6’ ST | Racing 0️⃣-2️⃣ Tigre ¡GOOOOOOOL DE TIGRE! ⚽️ ¡Doblete de Facundo Colidio!#JuegaTigre🐯 pic.twitter.com/df3AMO8SdS — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) February 4, 2022

La partita è stata poi vinta 2-1 con dunque questo gol su rigore decisivo per far sorridere il Tigre.