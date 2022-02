Calhanoglu, domani serve l’aiuto a Brozovic

Si avvicina il derby di domani alle 18 tra Inter e Milan. Uno dei protagonisti annunciati è ovviamente Hakan Calhanoglu. Il grande ex del match vestirà la maglia numero 20 da titolare nel centrocampo nerazzurro e dovrà essere lui ad aiutare Brozovic.

IMPOSTAZIONE – L’avanzamento di Franck Kessié nella posizione di trequartista ovviamente può scombinare i piani di Simone Inzaghi e rendere la vita difficile a Marcelo Brozovic (vedi articolo). Il croato infatti, faro dell’Inter, se seguito a uomo ha bisogno di un supporto ai suoi fianchi. E da qui nasce il ruolo del secondo play. Calhanoglu, in campo domani alla sinistra di Brozovic, dovrà prendere per mano l’Inter in caso di necessità facendo le veci di Brozovic se il croato fosse chiuso e senza spazio. Ovviamente questo avverrebbe in qualche sprazzo di match sperando che il pressing del Milan, col passare dei minuti, si allenti dando cambio ai nerazzurri. E più libertà a Brozovic.