Inzaghi uomo derby. Caccia alla prima vittoria in Inter-Milan

Simone Inzaghi, fin dal suo debutto come allenatore, è abituato ai derby. Nel dettaglio quello di Roma. Dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra, il tecnico ha avuto modo di giocare una sola stracittadina milanese, terminata in pareggio. Domani caccia alla prima vittoria.

VOGLIA DI VINCERE – Simone Inzaghi è un tecnico abituato ai derby. A Roma, sulla panchina della Lazio, ne ha contesi diversi ai rivali giallorossi. Ora sono cambiate le casacche, ma l’importanza della stracittadina sicuramente no. Il tecnico nerazzurro lo sa ed è a caccia della prima vittoria nella stracittadina milanese. Ci era già andato lo scorso novembre, quando Hakan Calhanoglu aveva portato in vantaggio l’Inter e Lautaro Martinez ha mancato il rigore che sarebbe potuto essere decisivo. Un 1-1 da riscattare domani sera alle ore 18. Con una motivazione in più per Inzaghi: vincere il suo primo derby milanese.