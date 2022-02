Kessié trequartista mossa tattica o necessità?

L’Inter attende con ansia le 20:30 di domani per capire se avrà allungato in classifica sul Milan oppure no. I nerazzurri infatti sfidano i cugini rossoneri nel derby alle 18 a San Siro ed è tutto pronto per una super sfida. Il Milan dovrebbe schierare Kessié sulla trequarti, mossa tattica o necessità?

TREQUARTISTA – L’Inter attende la sfida di domani alle 18 con il Milan per capire cosa succederà alla classifica della Serie A. Quello contro i rossoneri è il primo scontro diretto visto che poi ci sarà il Napoli settimana prossima. Nel Milan Stefano Pioli prepara la mossa tattica Franck Kessié come trequartista (vedi articolo). Questa è però una scelta tattica voluta o una cosa dovuta alla necessità di cambiare? Un po’ tutte e due. Per il primo motivo c’è da sottolineare come, con Kessié sulla trequarti, le fonti di gioco, anzi, la fonte di gioco dell’Inter, Marcelo Brozovic, venga arginato più facilmente. Per l’altro motivo invece, quello della necessità, c’è da sottolineare le prestazioni poco brillanti del trequartista titolare, Brahim Diaz. Il 10 dei rossoneri non convince e dunque, visto che Kessié ha già giocato come trequartista contro l’Empoli (doppietta nel 2-4 al Castellani), la scelta ci può stare.